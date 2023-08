Buon compleanno a… Koray Gunter

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Gli auguri didi oggi a, difensore di proprietà dell’Hellas Verona ed ex Sampdoria Oggicompie 29 anni. Sono stati giorni intensi questi per il giocatore tedesco di origine turca, con tante ipotesi di mercato, telefonate di Eusebio Di Francesco che lo conosce bene e lo pensa come un difensore importante per il suo Frosinone, oltre a qualche suggestione dall’estero. Del resto lui è abituato a fare le valigie, gli è successo più volte in carriera e ogni volta è stato un motivo per mettersi in discussione, dimostrare di essere all’altezza della nuova sfida.Il primo passaggio è avvenuto tra la nazione nella quale è nato e quella di cui ha la cittadinanza, con il trasferimento dal Borussia Dortmund, dove riesce a esordire in Bundesliga, al Galatasaray, che lo accoglie ...