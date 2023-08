Bullismo a Salerno | “Da bulli a volontari” | il progetto di rieducazione

Leggi su zon

(Di mercoledì 16 agosto 2023): sono già 50 gli studenti di scuole salernitane, autori di comportamenti scorretti come violenze sui compagni, atti vandalici o fumare nei bagni, che sono stati impiegati in attività socialmente utili. A scriverlo Andrea Carlino su Orizzontescuola.it I ragazzi, anziché subire punizioni tradizionali sono stati coinvolti in servizi sociali, operando nelle mense per i meno fortunati, negli ospizi o dedicandosi alle pulizie. Questa soluzione ha il vantaggio non solo di “punire” il comportamento scorretto, ma di offrire anche un’opportunità di crescita personale e sociale. La misura, adottata proattivamente dai presidi di, – come si legge nell’articolo – è stata tanto efficace che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato di volerla rafforzare. Alcuni degli ...