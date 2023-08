“Brutta nana vecchia” | Stefania Pezzopane risponde agli insulti degli haters

(Di mercoledì 16 agosto 2023)(che si è presa della “”) e Simone Coccia Colaiuta si sono amati e nonostante gli sfottò del web la loro relazione è durata svariati anni. Lei (al tempo) deputata del Partito Democratico, lui aspirante famoso con un passato di concorsi di bellezza e un futuro da prezzemolino televisivo, fra reality e ospitate. I due ora – dopo essersi lasciati – sono tornati in buoni rapporti e questo non è affatto piaciuto a una parte del web che si è scata controlasciandosi andare a offese personali e bodyshaming. La stessa ex onorevole a tal proposito ha sbottato: “Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella”, attaccandoli poi apertamente: “Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e ...

