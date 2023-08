Britney Spears | il marito Sam Asghari sembra stia per chiedere il divorzio dopo un presunto tradimento

Dopo di lei, ma mai come lei, Beyoncé , Jennifer Lopez ,, Miley Cirus e Lady Gaga , la più accreditata tra le sue eredi. madonna.jpg Gli esordi Nata nel Michigan il 16 agosto 1958 ...Dopo di lei, ma mai come lei, Beyoncé , Jennifer Lopez ,, Miley Cirus e Lady Gaga , la più accreditata tra le sue eredi. madonna.jpg Gli esordi Nata nel Michigan il 16 agosto 1958 ...ComeUna vicenda che ricorda in alcuni tratti quella di, che è riuscita a far revocare la tutela legale che il padre aveva su di lei e che dal 2008 le aveva impedito di ...

Il mix che non ti aspetti. La pole dance di Britney Spears sui Nine Inch Nails SentireAscoltare

Britney Spears porta i suoi balletti su Instagram ad un nuovo livello grazie al suo primo palo da Pole Dance. Ecco il video.In uno dei suoi ultimi video postati infatti, la cantante danza al palo sulle note del singolo rock industriale Closer, del 1994. Con tanto di bikini e guanti leopardati, stivali neri e mosse sensuali ...