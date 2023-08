“Bratiria nta chiazza” | festival artisti di strada | una comunità senza confini

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’VIII edizione del, organizzato dall’associazione culturale “Le Tarme, in collaborazione con Aicem Calabria ed Enotria, si svolgerà il 19 e il 20 agosto a Brattirò (Comune di Drapia) con una propostaca e culturale che mette insiemecalabresi, nazionali e internazionali (con la straordinaria partecipazione della compagnia “Chúmbala Cachumbala” del Guatemala). Tra le vie e le piazze del borgo vanno in scena identità e tradizioni popolari dialoganti tra le diverse generazioni per portare gioia, creatività, allegria, spensieratezza, stupore, inventiva, tradizione, innovazione e tutto ciò che fa parte del potenziale umano. Il 19 e il 20 agosto in scena l’VIII edizione deldidinta”. ...