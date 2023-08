Boxe | Michael Magnesi difenderà il titolo Silver Wbc il 27 ottobre contro Theran

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023)‘Lone Wolf’ilWbc dei pesi superpiuma il 27Nike ‘La Promesa’. “Persarà una tappa fondamentale – sottolinea la moglie e promoter Alessandra Branco, riporta l’Ansa -. Attualmente nel ranking Wbc è in nona posizione, se vincesse il nostro Lupo Solitario potrebbe entrare nella top five, per poi dare l’assalto alla cintura Gold della stessa federazione, detenuta dallo statunitense O’Shaquie Foster. Ma adesso bisogna concentrarsi solo sulla difesa di”. E sull’avversario: “Prima di sceglierlo, avevamo contattato altri otto pugili nel ranking Wbc – rivela Branco su-, però per svariati motivi nessuno ha accettato di ...