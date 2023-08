Bounou in Arabia Saudita | addio al Siviglia dopo la Supercoppa

Neymar sbarca all'Al Hilal e comincia l'avventura inSaudita. Il 31enne attaccante brasiliano è stato acquistato per circa 80 milioni e ha ... L'Al Hilal si assicura in queste ore anche, ...... dall'altro è un modo per dimostrare al mondo che l'sta per surclassare i vicini di casa ... Ora che ha formulato un'offerta da 12 milioni al Siviglia per(18 la richiesta), Sommer si sente ...23:43 23 Luglio Il Psg punta BounouYassinenel mirino del Paris Saint - Germain. Stando a ... Giuntoli tratta per rimodulare l'ingaggio verso il basso, mentre dall'Saudita potrebbero ...

Demiral in Arabia, 20 milioni all'Atalanta. Bounou con Neymar, Zaniolo-Aston Villa La Gazzetta dello Sport

Dopo settimane di trattative alla fine il club è riuscito a prelevare Bounou dal Siviglia in questo calciomercato per 20 milioni di euro.Neymar sbarca all’Al Hilal e comincia l’avventura in Arabia Saudita. Il 31enne attaccante brasiliano è stato acquistato per circa 80 milioni e ha lasciato il Paris Saint Germain. L’Al Hilal, che vanta ...