Borse Ue contrastate in attesa dei verbali Fed Milano la peggiore | chiude a -0 | 9%

Piazza Affari debole dopo la giornata di chiusura di Ferragosto. Settore bancario attende indicazioni sulla tassa sugli extra profitti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiusura contrastata per leeuropee con Milano maglia nera all'indomani di una seduta di chiusura per Piazza Affari per Ferragosto. Il Ftse Mib ha perso lo 0,93%, quando a Francoforte il Dax40 è salito dello 0,14% e a ...europee in miglioramento, mentre gli investitori fanno i conti con l'ingresso dell'Olanda in ...le banche, che restano sotto i riflettori per le ipotesi di modifiche alla tassa sugli ...europeenel finale, con gli indici Usa positivi. Milano guadagna lo 0,5% e Francoforte lo 0,35%, Parigi è in parità Madrid cede lo 0,21% e Londra lo 0,33%. In rialzo fino a quasi 164 ...

La diretta da Wall Street | Borse Usa contrastate. In arrivo i verbali della Fed. VinFast torna con i piedi per terra Milano Finanza

Intel rinuncia ad acquisire Tower Semiconductor, Coinbase ottiene l’ok per offrire future sulle criptovalute, Target taglia la guidance su utili e ricavi, Cava sorprende nel primo trimestre in borsa e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...