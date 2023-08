Borse in rosso | preoccupa la frenata cinese Milano la peggiore con le banche

In Asia la seduta si sta chiudendo in profondo. Il Nikkei giapponese sta diminuendo dell'1,39%...più cupo sui mercati e ci sono 4 motivi che stanno scatenando turbolenze e incertezza nelle. ...+9,5% il gas ad Amsterdam . Leeuropee si preparano a un avvio di seduta debole, sulla scia delle perdite accusate ieri da ...3%, mentre a Piazza Affari i contratti sul Ftse Mib sono indell'...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta in territorio negativo . I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la ...

Borse in rosso, preoccupa la frenata cinese. Milano la peggiore con ... Il Sole 24 ORE

Dopo la crisi dell'immobiliare la Cina taglia a sorpresa i tassi mentre la Russia, alle prese con il crollo del rublo, fa esattamente il contrario e aumenta il tasso d'interesse al 12% - In rosso i me ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ago - La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in calo dell'1,46% sulla scia della negativa performance di Wall Street i cui indici hanno perso oltre un ...