Borsa | Milano recupera - 0 | 5% con Mps | male Cnh e Diasorin

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Piazza Affari inizia le contrattazioni con il segno rosso. L'indice Ftse Mib, partito in ribasso dell'1,3%, cede ora lo 0,49%, scontando anche la chiusura ferragostana del listino milanese, al riparo ...

Sul fronte macroeconomico, l' inflazione è rallentata secondo attese nel ...Piazza Affari inizia le contrattazioni con il segno rosso. L'indice Ftse Mib, partito in ribasso dell'1,3%, cede ora lo 0,49%, scontando anche la chiusura ferragostana del listino milanese, al riparo ...La Guardia di Finanza dovrà intervenire sul caso della benzina venduta a 2,7 euro lungo l'autostrada A8 Varese -. Lo afferma Assoutenti , che presenterà oggi una segnalazione alle Fiamme gialle denunciando il listino record praticato dal distributore. "Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro ...

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Avvio di seduta fiacco per le Borse europee, che scontano i timori legati allo stress sul mercato finanziario cinese, dove sono a rischio default Country Garden e Zhongrong I ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ago - Il rallentamento economico della Cina e il ritorno dei timori su una Federal Reserve piu' "falco" del previsto penalizzano i listini azionari europei ...