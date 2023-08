Borsa | Milano maglia nera in Europa - 0 | 93% | giù Saipem e Cnh

Brilla il comparto tecnologico anonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 154.983,4 in crescita dello 0,89%, rispetto alla chiusura ...Chiusura contrastata per le Borse europee conmaglia nera all'indomani della pausa di Ferragosto. Il Ftse Mib ha perso lo 0,93%, a Francoforte il Dax40 e' salito dello 0,14% e a Parigi il Cac40 e' sceso dello 0,1%. Gli investitori sono ...Ladi, reduce dalla chiusura di Ferragosto, segna il peggior risultato in Europa e l'indice Ftse Mbi lascia sul terreno a fine giornata lo 0,93%. A pesare sul listino di Piazza Affari sono ...

Borsa: Milano chiude in ribasso (-0,93%) La Sicilia

La crisi immobiliare e la stagnazione economica cinese preoccupano anche i mercati occidentali e le Borse ne risentono - La Borsa di Milano è oggi la peggiore in Europa ...(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Le Borse europee chiudono la giornata in ordine sparso. Londra cede lo 0,44% dopo il dato sull'inflazione, Parigi ...