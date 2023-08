Le Borse europee chiudono la giornata in ordine sparso. Londra cede lo 0,44% dopo il dato sull'inflazione, Parigi lascia sul terreno un più modesto 0,1% mentre Francoforte guadagna un timido 0,14%. . ...Chiude in ribasso ladi Milano , che torna agli scambi dopo la festività di ieri, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'. Sul fronte macroeconomico, l' inflazione è rallentata secondo attese nel ...Le principali Borse europee sono tutte in calo, seppur contenuto, dopo l'avvio contrastato di Wall Street dove si prende atto del dato sulla produzione industriale americana migliore delle stime e si ...

Borsa: l'Europa termina in ordine sparso, Londra -0,44% Tiscali Notizie

La Borsa di Milano, reduce dalla chiusura di Ferragosto, segna il peggior risultato in Europa e l'indice Ftse Mbi lascia sul terreno a fine giornata lo 0,93%. (ANSA) ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...