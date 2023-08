Borsa | Hong Kong | apertura in ribasso - 1 | 07%

Seduta in calo perKong, che retrocede dell'1,36% e chiude a 18.327,93 punti.L'Indice Hang Seng si muove in territorio negativo ( - 1,21%), a quota 18.356,65 in apertura.LadiKong ha aperto oggi in ribasso, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso l'1,07% scendendo di 199,33 punti fino a quota 18.381,78.

Borsa Hong Kong chiusa con tifone Talim, Shanghai perde più dell'1 ... Borse.it

La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi in ribasso, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso l'1,07% scendendo di 199,33 punti fino a quota 18.381,78. (ANSA)