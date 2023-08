Borsa | Asia pesante con i timori sulla Cina e sulla Fed

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Scivolano le Borsetiche in scia alle preoccupazioni per un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed e per la tenuta dell'economia cinese, alle prese con i problemi del settore immobiliare. Tokyo ...

... rispetto al 22% dell'Pacifico e al 16% delle Americhe. Gli operatori più attivi BNP Paribas ha conquistato il primo posto per la sottoscrizione di obbligazioni della finanza sostenibile con una ...In, intanto, l'indice Msci della regione, escluso il Giappone, perde l'1,17% ai minimi da undici settimane dopo che in Cina le vendite di nuove case in luglio sono calate per la prima volta da ...I cali nell'area dell'- Pacifico seguono quelli di Wall Street, ieri nervosa dopo che le vendite al dettaglio a luglio hanno battuto le attese del mercato lasciando spazio per un nuovo possibile ...

Borse in rosso, preoccupa la frenata cinese. Milano maglia nera con le banche Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Scivolano le Borse asiatiche in scia alle preoccupazioni per un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed e per la tenuta dell'economia cinese, alle prese con i problemi del settore immobiliare. (ANSA ...