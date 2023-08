Boom di morti in Italia | la tremenda notizia su Luglio | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 16 agosto 2023)diin, lasu. Il mese diha registrato caldo record in tutta, creando notevoli danni all’ambiente e alle persone. Le due intense e prolungate ondate di caldo sono hanno proclamato il mese, come il più rovente di sempre. Nel periodo che va dal 1al 4 agosto si è registrato un eccesso di mortalità nelle città del Centro-Sud di oltre 500 decessi negli anziani, pari a +9% rispetto all’atteso. (continua) Leggi anche: Meteo, piogge e temporali in arrivo: ecco dove e quando Leggi anche: Meteo, cosa succederà dopo Ferragosto: le previsioni di Mario Giuliaccidiinnon è stato ...