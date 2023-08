Bonucci | la Juventus | «Pronti a difendere le nostre ragioni nelle sedi competenti»

Per la difesa, invece, prende quota l'idea. Sul calciatore, ormai ai margini del progetto della, c'è anche l'Union Berlino ma c'è uno spiraglio per cercare di trasformare questa idea ...Il casoagita e non poco il calcio italiano. Il giocatore messo alla porta dallasta ancora valutando il suo futuro. Ma adesso a prendere posizione, come riporta l'Ansa, è la Associazione ...Idea, Rovella è arrivato in città Per la difesa, invece, prende quota l'idea. Sul calciatore, ormai ai margini del progetto della, c'è anche l'Union Berlino ma c'è uno ...

L'ira dell'Aic: "Calpestata la dignità di Bonucci. Juve, reintegralo subito" La Gazzetta dello Sport

Arrivano importanti novità sul futuro della Nazionale italiana e non solo. Il centrale bianconero è finito nel mirino degli ultimi rumor.La società bianconera: "Pronti a difendere la piena legittimità del nostro comportamento nelle sedi competenti".