Bologna | litigano per la pipì del cane | 31enne accoltellato a morte al cuore

(Di mercoledì 16 agosto 2023) A ucciderlo - riporta La Gazzetta di Parma - sarebbe stato un 22enne di Persiceto, rintracciato in serata e arrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Il giovane, operaio metalmeccanico ...

Una lite per i bisogni del cane finisce in tragedia a a San Giovanni in Persiceto (Bologna), accoltellato a morte un 31enne. L'incredibile omicidio volontario sarebbe dovuto ad una pipì fatta dall'animale dell'assassino in prossimità della vittima, che avrebbe scatenato un diverbio.

Una lite per i bisogni del cane finisce in tragedia a a San Giovanni in Persiceto (Bologna), accoltellato a morte un 31enne. L'incredibile omicidio volontario sarebbe dovuto ad una pipì fatta dall'ani ...San Giovanni in Persiceto (Bologna), 15 agosto 2023 – Ventidue anni, operaio metalmeccanico con la passione per gli animali e la tecnologia. Scorrendo il profilo Facebook di Yuri Fantini – il giovane ...