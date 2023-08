Blue Beetle | la recensione | un ottimo cinecomic nel segno della latin culture

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ladi: ilDC di Ángel Manuel Soto è una ventata di colorata freschezza. E la mexicanfa la differenza. Protagonista, Xolo Maridueña. Miracolo, o quasi. Perché, se i miracoli esistono, ecco all'improvviso la svolta inaspettata: un ragazzo messicano, che tanto ricorda Peter Parker (ma questa è un'altra casa editrice, quindi meglio non confondere le idee), dimostra che ihanno ancora qualcosa da dire. Soprattutto quelli DC, nel pieno di una restaurazione voluta tanto dai fan quanto da James Gunn, chiamato per dare un senso a quell'universo esteso che, almeno al cinema, è l'alternativa al ben più reputato Marvel Cinematic Universe. Divisioni editoriali a parte, il miracolo di cui parlavamo ha tonalitàe e colorate, ...

Niente di imprescindibile, ovvio, eppure, come scriviamo nella recensione didiretto dal bravo Ángel Manuel Soto, il film sfrutta la semplicità, unita ad un certo gusto estetico e ad una ...Come riferimento per coordinare le scena di lotta presenti in, il team degli stunt ha usato un videogioco; per la precisione, il picchiaduro Injustice 2 . Nel corso di una recente intervista, il regista Ángel Manuel Soto ha rivelato che lui e il ...Secondo Deadline , dopo tre settimane di regno incontrastato al box office USA, Barbie sarà scalzata dal podio da, la pellicola DC Studios che, secondo le ultime stime, dovrebbe esordire con un incasso tra i 28 e i 32 milioni di dollari. Il film di Angel Manuel Soto , anch'esso un prodotto Warner ...

