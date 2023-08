Bloccati a duemila metri coi sandali di gomma | per salvare gli escursionisti deve intervenire l’elicottero Il costo? Diecimila euro pubblici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Per un’escursione in alta montagna sulle Dolomiti friulane avevano indossato solo deidi. E così,di quota, sono stati costretti a chiamare i soccorsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta tra le 18:30 e le 20:30 del 15 agosto a un gruppo di padovani, composto da due uomini e due donne di età compresa tra i 29 e i 33 anni, accompagnati da un cane di taglia media. Nel tardo pomeriggio i quattro si sono trovatiin un tratto di sentiero diventato franoso a seguito di un forte temporale, dove le loro suole innon riuscivano a mantenere la presa. Così, ormai impossibilitati a proseguire la gita, hanno lanciato l’allarme. Per salvarli è stato necessario l’intervento in elicottero dei tecnici del ...