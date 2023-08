Birmania | frana in una miniera clandestina | 31 morti e 8 dispersi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Unaprovocata dal maltempo in unaa Hpakant, nella regione settentrionale di Kachin (Myanmar) in, fa almeno 31. Otto iche le squadre di soccorso stanno ancora cercando. Fonti dei soccorsi hanno confermato di aver recuperato finora 31 corpi e “si stanno cercando otto persone”. L’attuale stagione delle piogge ha portato alla sospensione dell’attività estrattiva, ma si sospetta che le vittime fossero persone del posto che cercavano di estrarre giada nonostante le proibitive condizioni di tempo. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

