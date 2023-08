Bimba di due giorni in pericolo di vita trasportata da Cagliari al Policlinico di San Donato Milanese

Almenovolte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ... La coppia ha avuto il quarto figlio , una, lo scorso aprile.... ferroviere originaria di Molina Aterno in provincia de L'Aquila, ha partorito una. A ... Per alcune complicazioni la neo mamma è dovuta rimaneregiorni nel reparto di rianimazione di Sulmona. ...Ferita anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... Le probabili formazioni Sport [ 16/08/2023 ] Controlli dei Carabinieri: un arresto edenunce ...

Bambina di 11 anni dispersa nel lago di Como, ventenne nel lago di Bolsena RaiNews

Dramma sfiorato a Monopoli, in provincia di Bari, dove un bimbo di quasi due anni ha rischiato di annegare in una piscina gonfiabile, all'interno della villetta in cui si trovava con i suoi genitori.Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro". Con quattro figli non dev'essere impresa semplice per la coppia, che ...