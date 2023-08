Bimba di 3 anni precipita in un dirupo in Trentino

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - Una bambina di 3 anni questa mattina è precipitata in unmentre assieme ai genitori stava passeggiando lungo la 'Viel del Pan' (il sentiero del pane) a Canazei in. Sul posto è intervenuto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Per il momento non sono note le condizioni di salute della piccola. Il sentiero 'Viel del Pan' è una delle escursioni in quota più apprezzate della Val di Fassa e delle Dolomiti. Il 'Viel del Pan' era un'antica via commerciale a cavallo fra Veneto eAlto Adige.