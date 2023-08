Billionaire | Briatore dopo la pandemia torna a respirare Oltre 100mila € di contributi Covid-19 salvano l’utile ' 22

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È anche grazie aipubblici-19 se il bilancio 2022 disrl, la società che gestisce l’omonimo locale in Costa Smeralda e di proprietà della lussemburghese Majestas di Flavio, s’è chiuso con un risicato utile. I numeri infatti dicono che l’esercizio ha registrato un profitto di 34mila eurola perdita di 252mila euro dell’anno prima anche se risulta ancora un passivo diun milione accumulato negli anni precedenti e non ripianato Segui su affaritaliani.it

