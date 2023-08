Benzina | sopra i 2 euro al litro in autostrada Assoutenti | «Con l’esodo lo stato guadagnerà 2 | 2 miliardi in Iva e accise Prezzi medi inutili»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Se l’obiettivo deivoluti dal governo Meloni in esposizione sui distributori di carburante era quello di abbassare i, la misura non sta funzionando. Dall’introduzione della novità, infatti, lo scorso 1 agosto, il costo aldellaè aumentato di 4 centesimi mentre quello del diesel di 7 centesimi facendo segnalare casi in cui il prezzo della verde al self service ha raggiunto i 2,7al. Il tutto avviene a cavallo di Ferragosto, tempo di esodo per molti e di controesodo per buona parte degli italiani. Migliaia di chilometri percorsi indai quali lo, trae Iva potrebbe incassare quasi 2,3di, ovvero oltre metà ...

Al 14 agosto il prezzo medio in autostrada era rispettivamente di 2,015 euro al litro e di 1,921 euro pere diesel. L'ultimo dato, relativo al 16 agosto indica 2,019 per il self in autostrada ...... ( che vedono sull'intera rete autostradale lavenduta a un prezzo medio di 2,017 euro al ... "Vogliamo capire quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al didella ...... con appena due distributori al di sotto di quella soglia e due al di. Ancora più incredibile è poi l'appiattimento nella soglia di un centesimo. Il 42% dei distributori diha un prezzo ...

Benzina, sopra i 2 euro al litro in autostrada. Assoutenti: «Con l ... Open

La benzina raggiunge il prezzo praticato di 2,722 euro al litro in modalità self service, nel distributore all'altezza del chilometro 7,600 in direzione sud sull'autostrada A8 Milano-Varese, nell'area ...Il calcolo di Assoutenti che chiede l’intervento del governo su accise e Iva. “Fare luce sulla formazione dei prezzi” ...