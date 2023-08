Benzina | rincari da 16 giorni consecutivi | l’estate porterà allo Stato 2 | 3 miliardi  Urso | «Senza accise costa meno che nel resto della Ue»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il piccoSuper a 2,7 euro al litro. Federalberghi Roma:italiani e più stranieri per l’effetto dei. Vamonos Vacanze: presenze in calo del 15%. Con il prezzoche continua a salire lo, trae Iva incasserà 2,27 miliardi con esodo e controesodo

C'è laa scaldare queste giornate ferragostane. I prezzi dei carburanti galleggiano introno ai 2 euro al litro e, in casi eccezionali, intravedono i 3 euro. Da giugno isono stati importanti, ...... come nel caso del distributore milanese che, in autostrada, ha applicato i 2,7/l per laself: un caso isolato, oggi facilmente riscontrabile ed evitabile dagli automobilisti. Bene dunque l'......diventati quasi inaccessibili per molti a causa di questa spirale di". Il Mimit di Adolfo Urso risponde allora con una nota ufficiale. Per dire che "il prezzo industriale della...

Benzina e diesel, i continui rincari del prezzo WIRED Italia

Tempo di lettura: 2 minuti Prezzi sulla benzina caricati all’inverosimile, è la nuova polemica di Ferragosto: altro che prezzo medio segnalato per decreto in ogni […] More ...«Il prezzo industriale della benzina depurato dalle accise è inferiore rispetto ad altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania». Questa la difesa del ministro delle Imprese e del Made in Italy ...