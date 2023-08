Benzina | prezzi in aumento | record di 2 | 7 € in autostrada

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Una crescita esponenziale e davvero preoccupante. Ormai già da qualche settimana, idellae dei carburanti hanno ripreso a salire nettamente. In concomitanza delle ferie estive, dunque, gli italiani si sono ritrovati costretti a sborsare cifre decisamente consistenti per fare il pieno alle vetture. Nonostante il nuovo obbligo di mostrare il prezzo medio regionale per tutti i distributori, la tendenza si è confermata anche nel giorno di Ferragosto dove in un distributorele addirittura si è raggiunta la cifradi 2,722 euro al litro per il prezzo dellain modalità self. Un accaduto davvero disdicevole, che la dice lunga sullo stato dei costi. A segnalare il caso anomalo riguardante il prezzo della, ci ha pensato l’associazione dei ...

