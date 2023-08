Benzina oltre 2 | 7 euro al litro sull’A8 Chiesto l’intervento della Guardia di Finanza

'Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro diin modalità self a 2,722 euro al litro e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico - spiega il presidente Furio Truzzi - ...... considerato che alla data odierna il prezzo medio dellain modalità self venduta in ... Complessivamente si trattava di tredici adulti e undici bambini: un commensale ha affermato cheallo ...... chiederemo alle Fiamme Gialle di effettuare una ispezione presso l'impianto, verificando i fatti e acquisendo la documentazione utile a capire come sia possibile vendere laa listini così ...

Benzina oltre i 2,7 euro sulla A8, chiesto intervento Gdf Il Sole 24 ORE

MILANO – La Gdf dovrà intervenire sul caso della benzina venduta a 2,722 euro sull’autostrada A8 Varese-Milano. Lo afferma Assoutenti, che presenterà una segnalazione alle Fiamme gialle sul listino re ...VARESE - La Gdf dovrà intervenire sul caso della benzina venduta a 2,722 euro sull'autostrada A8 Varese-Milano. Lo afferma Assoutenti, che presenterà una ...