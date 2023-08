Benzina | il prezzo vola e con le accise crescono gli incassi per lo Stato - Ma il ministro Urso difende l' operato del governo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Leggi Anche Prezziin rialzo nonostante i cartelli anti speculazione: 'Cartelloni efficaci' Per quanto invece riguarda i cartelloni, per ildel made in Italy si tratta di 'una ...

Ildellaè continuata a salire anche in questi ultimi caldi giorni di Ferragosto : al servizio assistito, i prezzi della verde raggiungono i 2,068 euro al litro - con picchi sull'A8 in cui ...Leggi Anche, ilsale ancora: al self in autostrada la media è di 2,015 euro I consumatori: 'Tassare gi extraprofitti per ridurre le accise' Non la pensano allo stesso modo i ...E spiega che sia "falso quanto affermano alcuni esponenti politici che ildie gasolio sia fuori controllo, anzi è vero il contrario: l'Italia ha fatto meglio di altri Paesi europei". ...

Lo dicano agli automobilisti. Il caro carburanti è servito. Non è bastata l’esibizione del prezzo medio al distributore per scongiurare il rialzo della benzina oltre i 2 euro, in coincidenza con le ...Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Anche sulla questione del caro benzina il governo Meloni ha dimostrato, ancora una volta, di stare dalla parte dei cittadini prendendo decisioni che favoriscono la traspar ...