Benzina | il prezzo continua a salire | quanto ha frenato viaggi e vacanze in estate?

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il picco della Super a 2,7 euro al litro. Federalberghi Roma: meno italiani e più stranieri per l’effetto dei rincari. Vamonos: presenze in calo del 15%. Con ildellachelo Stato, tra accise e Iva incasserà 2,27 miliardi con esodo e controesodo

...di un'indagine seria suldegli idrocarburi raffinati. E' giunto il momento di vederci chiaro", anche utilizzando le competenze di "una grande azienda pubblica come l'Eni, che dise ne ...ROMA - Ildellacontinua a salire. Così, tra esodo e controesodo estivo, tra le accise e l'Iva, lo Stato incasserebbe 2,27 miliardi. 'Ipotizzando 15 milioni di autovetture- gasolio in ...I dati mostrano il fallimento dell'obbligo di esposizone delmedio per i distributori di carburante. L'idea era quella di contrastare così l'inflazione. Ma in realtà dimostra che la speculazione è il nemico sbagliato Sullo stesso argomento: Le compagnie ...

ROMA Il prezzo della benzina continua a salire. Così, tra esodo e controesodo estivo, lo Stato tra le accise e l'Iva incasserebbe 2,27 miliardi. Ipotizzando 15 milioni di autovetture… Leggi ..."Il prezzo industriale della benzina depurato dalle accise è inferiore rispetto ad altri Paesi europei come Francia, Spagna e Germania" ha dichiarato in una nota il ministro del Made in Italy Adolfo ...