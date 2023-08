Belen Rodriguez e Stefano De Marino | spunta la verità esplosiva sulla crisi

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Personaggi tv.De Martino, catturano l’attenzione del pubblico da mesi ormai. Ecco infatti che si suppone che i due non stiano più insieme e che abbiano preso la strada della separazione. Ma nulla è stato ufficialmente confermato nonostante la coppia mandi continuamente segnali che fanno immaginare una rottura. Ecco che in soccorso arriva Alberto Dandolo che cerca di dare alcune spiegazioni. Leggi anche:, esplode la polemica per il gesto della madre Leggi anche:De Martino,la: cosa c’è dietro i gossip Latra: realtà o montatura? Le ...