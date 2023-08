Belen e Stefano | la crisi continua | l’abbraccio con il figlio Santiago | ma di De Martino neppure l’ombra

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’nera traRodriguez eDe. I due protagonisti del gossip nostrano non hanno rilasciato alcuna conferma della loro presunta rottura, eppure da diverse settimane ormai hanno smesso letteralmente di apparire insieme sui social. Giorno dopo giorno non mancano le frecciatine, soprattutto da parte di. Ed anche questa volta è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.