Beccato dai Vigili a segnalare un autovelox con i fari | lui non firma la multa | «Verbale falso | faccio causa» Cosa dice la legge

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È convinto di essere vittima di un’ingiustizia un giovane di Padovato dalla polizia locale perché accusato di aver segnalato la presenza di uncon ilampeggianti agli altri automobilisti che arrivavano in direzione opposta. All’inizio di agosto il giovane automobilista stava percorrendo una strada nel centro abitato di Padova quando, secondo ildegli agenti della polizia locale, avrebbe usato ilampeggianti pera chi incrociava lungo la strada la presenza dell’poco più avanti. Una ricostruzione che il giovane nega totalmente, come riporta Repubblica: «Non ho fatto i– spiega – non è vero. Ihanno accusato della stessa infrazione anche l’automobilista dopo di me». La ...

Nell'estate degli autovelox fatti esplodere e dei rilevatori di velocità considerati veri e propri "bancomat" come quello di Cagl i, nella provincia di Pesaro e Urbino, da Padova arriva un'altra ...È convinto di essere vittima di un'ingiustizia un giovane di Padova multato dalla polizia locale perché accusato di aver segnalato la presenza di un autovelox con i fari lampeggianti agli altri ...... nel dettaglio, uno dei due, destinatario dell'obbligo di soggiorno a Riccione e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentatiminori, è stato controllato presso l'area destinata ai bambini ...

Beccato dai Vigili a segnalare un autovelox con i fari, lui non firma la ... Open

Il look total white di Gemma Galgani è tutto da copiare. La 72enne del trono over detta legge in fatto di stile ed eleganza.A Padova un automobilista è stato sanzionato per aver lampeggiato a chi giungeva in direzione opposta: “Ho chiesto spiegazioni alla polizia locale e al ...