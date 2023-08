Beatrice Valli | pioggia di critiche per gli scatti sensuali con Marco Fantini | «Foto volgari» Lei risponde così

va controtendenza e ai genitori che si lamentano per la poca intimità di coppia dopo la nascita dei figli replica con la sua ricetta per far durare a lungo il rapporto con Marco Fantini ...è riuscita a raggiungere un traguardo lavorativo importante. L'influencer, infatti, si è aggiudicata la copertina del numero di Grazia di questa settimana. Insieme a lei, a posare per ...è riuscita a raggiungere un traguardo lavorativo importante. L'influencer, infatti, si è aggiudicata la copertina del numero di Grazia di questa settimana. Insieme a lei, a posare per ...

"Almeno due volte a settimana...". La ricetta hot di Beatrice Valli per ... ilGiornale.it

Beatrice Valli sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua famiglia in Toscana e documenta tutto ciò che fa durante il giorno tramite storie, reel e video che posta sul proprio profilo Instagram.Intervista al miele per l'incluencer, che racconta in che modo lei e il marito riescono a tenere viva la fiamma della passione. Valli e Fantini hanno quattro figlie ...