Beach volley | World Tour 2023 Tris azzurro al secondo turno delle qualificazioni nell’Elite 16 di Amburgo! Out a testa alta Bianchin Scampoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tre vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre nel primodell’Elite 16 di Amburgo, penultimo torneo europeo della stagione e tappa focale in vistaper Parigi 2024. In campo maschile entrambe le coppie italiane, Nicolai/Cottafava e Lupo/Rossi giocheranno la sfida decisiva per l’ingresso nel tabellone principale, mentre tra le donne solo Gottardi/Menegatti sono riuscite a superare il primo. Non ce l’hanno fatta ma sono uscite dal campo fra gli applausi, sconfitte in tre set dalle forti svizzere Vergè-Deprè/Mader, coppia bronzo olimpico in carica. Le svizzere hanno vinto abbastanza nettamente, 21-16 il primo set mahanno reagito ...