Beach volley | World Tour 2023 L’Italia cala il tris ad Amburgo! Nicolai Cottafava e Gottardi Menegatti nel main draw con Ranghieri Carambula

(Di mercoledì 16 agosto 2023)c’è e da domani proverà ad essere grande protagonista nell’Elite 16 di Amburgo con undi coppie al via. A, già inseriti nel tabellone principale, si aggiungono altre due coppie, che hanno superato l’ostacolo durissimo delle qualificazioni nella giornata di oggi,nel torneo maschile enel torneo femminile. Niente da fare, inv ece, per Lupo/Rossi che hanno lanciato segnali incoraggianti ma si sono arresi di fronte ai polacchi Zdybek/Kantor. La coppia azzurra è andata vicina al colpaccio nel primo set della sfida decisiva per l’ingresso in tabellone contro i polacchi Kantor/Zdybek ma la soluzione ai vantaggi stavolta ha premiato la coppia polacca che si è imposta con il punteggio di ...

In Aggiornamento: Prenderanno il via domani, giovedì 17 agosto a Riga (Lettonia), i Campionati Europei Under 20 di. La rassegna continentale, evento che si concluderà domenica 20 agosto, vedrà la partecipazione di due coppie azzurre: nel tabellone femminile saranno presenti Agnese Angeloni e Luna ...

Arriveranno successivamente, invece, le giocatrici impegnate in nazionale: Stella Nervini (ai Mondiali U21), Luna Cicola (Europei di Beach Volley under 20), Olivia Rozanski e Bozana Butigan (agli ...Il torneo andrà a chiudere un cerchio iniziato nell’estate del 2022 quando, sui campi della Nuova Beachouse di Gimarra, 4 delle realtà coinvolte diedero vita ad una 24 ore di beach volley con ricavato ...