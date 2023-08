Beach volley | Europei Under 20 Da domani Cicola Angeloni e Burgmann Acerbi a caccia del podio continentale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura delle coppie italiane nei tornei continentali con un risultato al di sotto delle aspettative nell’22 ma daci provano le due coppie iscritte all’Europeo20,/Cocola tra le ragazze etra i ragazzi, a risollevare le sorti del settore giovanile azzurro guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis. A Riga si danno appuntamento gli atleti più interessanti in prospettiva e i nomi di spicco non mancano, come spesso (troppo) accade nelle ultime stagioni, con maggiore frequenza in campo maschile che in campo femminile dove le vocazioni in Europa latitano, per quantità e qualità. In campo femminile l’Italia punta su Luna, al terzo anno nelle file di Bergamo in serie A1, e ...