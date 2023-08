Bayern Monaco | rebus in porta | c'è un big svincolato tra gli obiettivi

Ora, secondo il portale olandese 'Ad.nl', il Liverpool avrebbe messo la freccia sorpassando tutte le altre pretendenti (tra cui anchee Barcellona) e potrebbe mettersi a breve in ...Secondo quanto riportato dalla stampa di settore estera, i Reds hanno messo nuovamente nel mirino il giocatore del, dopo essersi visti soffiare obiettivi come Caicedo e Lavia dal ...Commenta per primo Secondo quanto riportato da AD Sportwereld in Olanda il Liverpool è a un passo da un altro colpo a centrocampo che non è però il tanto chiacchierato Gravenberch del. Si tratta del centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat che dopo un no iniziale aspettando il Manchester United si è convinto ad accettare i Reds.

Calciomercato - Neymar all'Al Hilal: accordo raggiunto. Il Bayern Monaco spaventa la Juventus: vuole Szczesny

Ma non è questa l’unica problematica, almeno in alcune delle squadre del Vecchio Continente. Per conferma chiedere al Bayern Monaco che ha cominciato la nuova stagione come peggio non poteva: 0-3 ...Secondo quanto riportato da AD Sportwereld in Olanda il Liverpool è a un passo da un altro colpo a centrocampo che non è però il tanto chiacchierato Gravenberch del Bayern Monaco. Si tratta del centro ...