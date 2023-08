“Basta | dovete smetterla di pubblicare gli scontrini degli spritz | dei tramezzini | dei piattini Siete dei morti di fame | fate ridere”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Due caffè a 60 euro, 825 euro per tigelle e gnocco fritto. E ancora 26 euro per duee via dicendo. Negli ultimi giorni, sono stati numerosi i casifolli’. Consumatori indignati e gestori che si giustificano, non sono di certo mancate le polemiche. Tra le tante opinioni c’è anche quella di Michele Ruschioni, fondatore di Braciami Ancora (oltre 1 milione di follower, se si sommano tutti i social). Di recente Ruschioni si è rivolto a tutti coloro che in questi giorni stanno pubblicando le foto dei loro. Con il tono ironico che lo caratterizza, il ‘re della carne alla brace’ ha esordito dicendo: “digli, dei ...

Anche in questo casoaffidarsi a delle ciabattine rasoterra e a una borsa a spalla dai colori ... Se poiancora partire per le vacanze o vi aspettano ancora un paio di weekend in riva al ...Se, invece, non avete uno smart TV, non vipreoccupare. Potete vedere la Supercoppa Europea ... L'installazione è semplicissima eavere una connessione stabile. Come vedere in streaming ...Non isolatevi, l'amore può venirvi a trovare, voi peròaprire le porte. Con una persona ... Siete pronti per l'amore,solo cercarlo. Ora lo si può trovare anche in vista di stelle ancora ...