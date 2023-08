(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’delintermina la sua esperienza agliin svolgimento a Rotterdam (Olanda). Dopo una prima fase in cui ha raccolto tre successi e due sconfitte, la compagine tricolore esce neidiper mano dellacol punteggio di 69-63, pagando soprattutto un ultimo quarto di grande difficoltà. Sfumato l’obiettivo di arrivare a medaglia, ora la Nazionale del Bel Paese deve vincere le prossime due partite per conquistare almeno il quinto posto ovvero l’ultimo disponibile per accedere al torneo di ripescaggio per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Non bastano i 22 punti di un mai domo Papi ed i 17 di un sempre efficace Carossino per provare a ribaltare l’inerzia del match soprattutto nelquando gli avversari ...

Abbiamo aperto anche al rugby in". Quel pugno "non dato all'arbitro" Secondo le cronache ... Stella, mia mamma, non voleva che giocassi a rugby e allora giocavo a. Vedevo i ragazzi del ...... tiro con l'arco, badminton, bocce, ciclismo, goalball (la palla - rete praticata da atleti non vedenti o ipoveden - ti), judo, tiro a segno, taekwondo,ine tennis in. ...di Camilla Mondini Palestra a cielo aperto, un nuovo campo da, due campi da green volley per un nuovo parco all'insegna della sicurezza e dell'inclusività: ...anche da persone in, con ...

Basket in carrozzina, Europei 2023: Italia eliminata nei quarti di finale dalla Germania OA Sport

L’Italia dice addio al sogno di accedere alla semifinale del Campionato Europeo di pallacanestro in carrozzina in corso a Rotterdam: nel quarto di finale ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.