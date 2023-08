Basket femminile | Europei U16 2023 | l’Italia batte la Serbia e vola in semifinale dove sfiderà la Francia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Italcentra laagliUnder 16 in svolgimento a Smirne (Turchia). Le Azzurrine piegano lacol punteggio di 53-46, in un match condotto per larghi tratti salvo un passaggio a vuoto nel terzo quarto seguito da un’immediata reazione. Ora la rappresentativa tricolorequindi lanellain programma venerdì 18 Agosto alle 20:30, avendo già in tasca anche il pass per i Mondiali Under 17 del prossimo anno che si disputeranno in Messico. 14 punti di una scatenata Isabel Mohamud Mohamed Hassan e 12 di Francesca Baldassare tra le fila azzurre, mentre per lala top scorer è Dragigevic con 14 punti. Polveri bagnate in avvio di match, con entrambe le squadre che sembrano ...