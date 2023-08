Baricco | “Ho subito un secondo trapianto di midollo | la leucemia è tornata”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Alessandrosi è sottoposto ad undiper la. La malattia, annunciata a inizio 2022 ma risalente al 2021, si è ripresentata e ha costretto lo scrittore 65enne ad un nuovo intervento. “Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati – annuncia dai suoi profili -. Ho di nuovo una notizia da dare”.: “Houn” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro(@ale) “Due giorni fa sono stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove nel reparto del Prof. Ciceri ho sostenuto un ...

