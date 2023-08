Baricco | “Ho sostenuto un secondo trapianto | la malattia si era rifatta viva 41 giorni duri | ma ora è tutto fantastico”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Houndel midollo”, “le mie condizioni sono buone”. Lo scrittore Alessandroha informato, tramite un post sui social, sulle sue condizioni di salute. “Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati. Ho di nuovo una notizia da dare – scrive– Duefa sono stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove nel reparto del Prof. Ciceri houndel midollo (lasi era, ho dovuto farlo). Dicono i medici (l’equipe del Dott. Peccatori, tutti serenamente bravissimi) che è andata bene e che le mie condizioni sono buone”. Era stato ...

ROMA (ITALPRESS) – "Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati. Ho di nuovo una notizia da dare. Due giorni fa sono stato dimesso dal ...