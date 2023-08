Baricco “Ho sostenuto un secondo trapianto del midollo”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati. Ho di nuovo una notizia da dare. Due giorni fa sono stato dimesso dall'Ospedale San Raffaele di Milano dove nel reparto del Prof. Ciceri houndel(la malattia si era rifatta viva, ho dovuto farlo). Dicono i medici (l'equipe del Dott. Peccatori, tutti serenamente bravissimi) che è andata bene e che le mie condizioni sono buone. Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è tutto fantastico”. Lo scrive lo scrittore Alessandrosui social. “Ce l'ho fatta anche perchè la mia compagna Gloria – aggiunge – è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, ...

