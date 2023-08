Bari Vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Parte subito forte la cadetteria con un match di lusso tra due squadre candidate sia alla vittoria del campionato che all’ingresso nei playoff.Vssi giocherà venerdì 18 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I galletti ripartono dalla cocente delusione per una promozione sfumata all’ultimo secondo della finale playoff contro il Cagliari. Purtroppo la stagione non è iniziata nel migliore dei modi con l’eliminazione dai trentaduesimi di Coppa Italia per mano del Parma. I rosanero, dopo il mancato ingresso nei playoff della scorsa stagione, hanno l’obbligo di riprovarci soprattutto dopo aver mantenuto grosso modo la stessa squadra che ha dimostrato di essere ...