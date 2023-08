Barbara d' Urso | Mediaset blocca ospitate in Rai e altrove? Retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Con l'uscita da Pomeriggio 5 diventano quattro i programmi tv ched'ha perso nel corso degli ultimi anni. Come è noto, non sarà più padrona di casa del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione. La conduttrice è stata sostituita con Myrta Merlino, già al lavoro sulla nuova stagione al via lunedì 4 settembre 2023 con grandi rinnovamenti. Nonostante l'impegno comunicato pubblicamente per cercare nuovi progetti editoriali, è una certezza che per la presentatrice non c'è più posto a. Va sottolineato, tuttavia, che il contratto did'conè in essere fino a dicembre 2023, data dopo la quale tutto potrebbe cambiare. In questo senso, trovano nuova linfa le svariate ipotesi circolate nelle ultime settimane, secondo le quali l'ex ...