Barbara Bouchet compie 80 anni | la sua carriera tra difficoltà e film di rilievo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Quando, nel ’69, sono arrivata in Italia dagli Stati Uniti per girare Colpo rovente, un giallo finto-americano di Pietro Zuffi, non parlavo la vostra lingua, ma solo inglese e tedesco”, mi raccontava, quando (nell’ormai lontano ‘99) mi fece l’onore di scrivere la prefazione del mio libro La Commedia erotica italiana.Oggiè un’ottantenne sempre bellissima, nata il 15 agosto del ’43 a Liberec, nell’attuale Repubblica Ceca, città che è presto costretta ad abbandonare dopo l’occupazione sovietica della Germania. Suo padre, Fritz Gutscher, è stato un fotografo e sua madre, Ingrid, un’attrice della quale la figlia ha mantenuto il cognome. La famiglia viene reclusa (cinque pargoli compresi) in un campo profughi di etnia tedesca, nella Germania ormai in mano agli alleati, ottenendo, infine, un ...