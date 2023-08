Banzina Shock! | 2 | 7€ litro e sulla A8 Arriva la Finanza

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Milano - In un clamoroso sviluppo sul fronte dei prezzi dei carburanti, la benzina raggiunge un nuovo picco inaspettato, toccando la cifra sconcertante di 2,7 euro al. Questo prezzo esorbitante, superiore addirittura del 35% rispetto alla media nazionale, è stato registrato nel distributore situato all'altezza del chilometro 7,600prestigiosa autostrada A8 Milano-Varese. L'area di servizio Villoresi Ovest è stata testimone di questa rilevante impennata, che si verifica nel momento in cui il carburante verde raggiunge il valore senza precedenti di 2,722 euro alnella modalità self-service. L'incremento vertiginoso dei prezzi è stato prontamente catturato dall'applicazione Prezzi Benzina, che ha segnalato questa nuova impennata dei costi di rifornimento. Questo rialzo di prezzo ha immediatamente attirato l'attenzione ...

