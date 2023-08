... la vecchia casta politica ha paura e poi un revival della canzone dipiù sentita durante ... Di formazione è economista, ha lavorato pere istituzioni finanziarie prima di diventare ......era arrivato con la voce del disappunto della famiglia Berlusconi verso il governo per la tassa sugli extraprofitti delle. Ora ne arriva un altro. Che fa certezza. Antonio Tajaniper ...... come nel caso degli extraprofitti, tempestato, tra l'altro, da email didi banchieri ed ... Per evitare la tassazione extra e aggirare il provvedimento, lenon faranno altro che spostare ...

Banche: protesta per tassa sugli extraprofitti - Business on Google TenaceMente.com

Che la norma per istituire una tassa sugli extraprofitti delle banche sarebbe stata un problema per il governo Meloni, è stato chiaro da subito. Da una parte, la protesta del mondo bancario è stata ...La premier spiega di non aver informato Tajani della tassa sugli extraprofitti "perché la notizia non doveva girare troppo". Un brutto colpo per i ...