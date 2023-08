Banche | FI pronta a cambiare decreto Meloni rischia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La disposizione più controversa delOmnibus, in vigore dall’11 agosto, riguarda gli utili straordinari che le istituzioni bancarie, operanti in ambito prevalentemente nascosto, stanno cercando di emendare sfruttando anche le opportunità presentate da Forza Italia. I banchieri sembrano aver accolto positivamente le prime correzioni apportate dal governo. Poiché il prelievo non può superare lo 0,1% del totale dell’attivo, l’impatto di questa detrazione sembra notevolmente attenuato. Inoltre, è stata interpretata come un atto di cortesia anche la scelta di non specificare le entrate: l’ambiguità della relazione tecnica, che con “cautela” evita di stimare i proventi, potrebbe suggerire la possibilità di ulteriori modifiche in futuro. Le modifiche di FI Le principali spinte volte a introdurre modifiche provengono principalmente da Forza Italia, a differenza ...