(Di mercoledì 16 agosto 2023) A causare il 'disservizio' un guasto al sistema informatico. L'istituto di credito ha fatto sapere che tutto il denaro prelevato verrà, comunque, addebitato sui conti dei clienti Bank of Ireland si è scusata per un problema informatico che ha consentito ad alcuni clienti di prelevare denaro che non avevano nei propri conti presso i. Secondo quanto riporta il ‘Guardian’ laha affermato di aver risolto il temporaneo “problema tecnico” che aveva consentito anche trasferimenti oltre idei clienti verso altri conti. Tuttavia, Bank of Ireland ha comunicato ai clienti che qualsiasi somma di denaro, prelevata dai loro conti presso gli sportelli automatici o trasferita ad altri, quando c’era il guasto, sarebbe stata, comunque, addebitato sui loro conti. “Siamo consapevoli che il problema tecnico ha consentito ad alcuni ...

"Siamo consapevoli che il problema tecnico ha consentito ad alcuni clienti di prelevare o trasferire fondi al di sopra dei limiti normali", ha aggiunto lache ha invitato "tutti i clienti che ...In mattinata del 16 agosto laha sitemato il "bug ". L' app dell'Istituto, da cui era partita la corsa al prelievo, è stata rimessa in funzione correttamente e lasi è scusata con tutti ...In mattinata laha fatto sapere di aver risolto il "problema tecnico" aggiungendo che "i nostri team hanno ripristinato i servizi durante la notte". Bank of Ireland ha poi comunicato ai clienti ...

Banca in tilt, prelievi al bancomat senza limiti: che cosa è successo Adnkronos

(Adnkronos) – Bank of Ireland si è scusata per un problema informatico che ha consentito ad alcuni clienti di prelevare denaro che non avevano nei propri conti presso i bancomat. Secondo quanto riport ...Bank of Ireland si è scusata per un problema informatico che ha consentito ad alcuni clienti di prelevare denaro che non avevano nei propri conti presso i bancomat. Secondo quanto riporta il 'Guardian ...